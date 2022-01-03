Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 4-6 yaş Kuran Kursu açılışında: Astronomi ile ilgilenmek Kuran ilimleri ile ilgilenmekle eş değerdir

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, "Kuran ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir iş ise fen ilimleriyle uğraşmak da o kadar faziletli bir iştir. Çünkü fen ilimlerinden bihaber olanların Kuran'ı Kerim'i anlaması çok zor" dedi. Müslümanların çok yönlü yeteneklere sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, "Astronomi ile ilgilenmek Kuran ilimleri ile ilgilenmekle eş değerdir. İşte onun için bizde Ali Kuşçular yetişmiştir. Kuran ilimleriyle, fen ilimlerini birleştiren ve ikisini birden anlamaya çalışan nice büyük insanlar yetişmiştir yakın tarihimize kadar." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...