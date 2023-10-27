Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ya büyük bir savaş ya büyük bir barış çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek "İsrail barış çağrımıza yanıt vermelidir. Çözümün tek yolu bağımsız Filistin" dedi. Öte yandan Danimarkalı Bakan Rasmussen'in 'Hamas terör örgütüdür' ifadesine yanıt veren Hakan Fidan "Terörle ilgili yorumlarımızda farklılıklar var. Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ'yü başka ülkeler terör örgütü olarak tanımakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası olan devlet sisteminde Siyasal parça olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik. Ama bu sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor, en başında kınadığımızı söyledik" şeklinde konuştu.