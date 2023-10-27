SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 17:35 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 17:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ya büyük bir savaş ya büyük bir barış çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek "İsrail barış çağrımıza yanıt vermelidir. Çözümün tek yolu bağımsız Filistin" dedi. Öte yandan Danimarkalı Bakan Rasmussen'in 'Hamas terör örgütüdür' ifadesine yanıt veren Hakan Fidan "Terörle ilgili yorumlarımızda farklılıklar var. Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ'yü başka ülkeler terör örgütü olarak tanımakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası olan devlet sisteminde Siyasal parça olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik. Ama bu sivillerin öldürülmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor, en başında kınadığımızı söyledik" şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Dünyanın konuştuğu gazeteci Vail El-Dahduh yaşadıklarını anlattı: ‘’Ailemin şehit haberini canlı yayında aldım’’
27.10.2023Cuma
MSB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel klip: ''Korku nedir bilmeyiz''
27.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
27.10.2023Cuma
ABD İsrail’in Gazze soykırımını neden destekliyor? NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!
27.10.2023Cuma
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK İstanbul Boğazı'nda prova uçuşu yaptı
27.10.2023Cuma
Bunlar da Var
Yalı Çapkını 43. Bölüm CANLI İZLE 📺 STAR TV dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle 01:16
Yalı Çapkını 43. bölüm CANLI İZLE 📺
28.10.2023Cumartesi
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 27 EKİM 2023 Cuma 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
28.10.2023Cumartesi
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı! 00:30
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı!
28.10.2023Cumartesi
Filistin’e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid’den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz 00:25
Ünlü model Bella Hadid'den Filistin'e yas paylaşımı!
28.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA