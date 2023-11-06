Daha önce "Yahudi kimliğimle buradayım" diyerek Tel Aviv'e gidip İsrail terörüne arka çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya ayak bastı. Blinken, teamüllerin dışında, Dışişleri Bakanı veya üst düzey bir Türk yetkili olmadan karşılandı. Türkiye'nin Blinken'a yaptığı 'düşük' karşılama ABD'ye verilen net bir mesaj olarak kayıtlara geçti. İlerleyen saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ı kabul etti. 2.5 saatlik görüşmede Gazze masaya yatırıldı. Blinken, Fidan'a sarılmak istedi. Bakan Fidan ise tek hamlede Blinken'ı engelledi.