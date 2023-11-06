PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 13:32 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 13:42

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi! İşte o anlar

Daha önce "Yahudi kimliğimle buradayım" diyerek Tel Aviv'e gidip İsrail terörüne arka çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya ayak bastı. Blinken, teamüllerin dışında, Dışişleri Bakanı veya üst düzey bir Türk yetkili olmadan karşılandı. Türkiye'nin Blinken'a yaptığı 'düşük' karşılama ABD'ye verilen net bir mesaj olarak kayıtlara geçti. İlerleyen saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ı kabul etti. 2.5 saatlik görüşmede Gazze masaya yatırıldı. Blinken, Fidan'a sarılmak istedi. Bakan Fidan ise tek hamlede Blinken'ı engelledi.

SIRADAKİ VİDEO
Bolu Dağı tünelinde çalışmalar tamamlandı... Yeniden açılıyor
06.11.2023Pazartesi
Başkan Erdoğan’ın çocuklarla renkli anları kameralara yansıdı
06.11.2023Pazartesi
İsrail'in Gazze katliamına Dr. Esra Albayrak’tan tepki: İnsanlık alarm veriyor, bu açık bir soykırım.
06.11.2023Pazartesi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de!
06.11.2023Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan önemli açıklamalar
06.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sarılma hamlesine karşılık vermedi! İşte o anlar 00:05
Hakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi
07.11.2023Salı
Sivas Kangal Kaza Son Dakika: 1 ölü 4 yaralı Kaza anı kamera görüntüsü videosu izle 00:24
Sivas Kangal'da ölümlü trafik kazası kamerada!
07.11.2023Salı
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 6 Kasım 2023 Pazartesi | VİDEO 00:36
ATV CANLI YAYIN 🕵️‍♀ MÜGE ANLI İZLE 📺
07.11.2023Salı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’de! 02:11
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de!
07.11.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA