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Dilan Polat gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu
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Dilan Polat gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 00:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 00:54

Dilan Polat eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Savcılık Polat'lar için gözaltı talimatı verdi.Dilan Polat gözyaşları içinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Polat şu ifadeleri kullandı: Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı benim, artık bittim. Bir video paylaşıyorum bu videoyu da her yerde paylaşıyorlar. Bilmem ne içmişler diye, şu an öğreniyorum hakkımızda gözaltı kararı çıkmış. Muhtemelen gelirler. Alın götürün beni, saçımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın, artık canımı da alın ama bırakın beni. Gerçekten bu iftiralardan yaşayacak gücüm kalmadı. Rezilliklerden de bıktım.

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