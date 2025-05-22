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Dijital Telif Yasası’nda son hazırlıklar! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e konuştu
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Dijital Telif Yasası'nda son hazırlıklar! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'dan TAKVİM'e konuştu

Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:54:34

Dijital Telif Yasası'nda son hazırlıklar tamamlanıyor. Emek hırsızlığının önüne geçilmesini hedefleyen bu düzenlemede haberin eser olarak değerlendirilmesi, telifin eser sahibine ödenmesi öngörülüyor. Bu bağlamda Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TBMM'de Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Yasa hazırlıklarında sona geldiklerini ve Meclis tatil olmadan önce düzenlemeyi yapmak istediklerini dile getiren Yayman, "Bu yasayı artık çıkarmak istiyoruz. Çünkü dijital telifte bıçak kemiğe dayandı" dedi. Yayman, Takvim.com.tr şahsında Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür etti.

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