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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 16:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 16:49

Devlet Bahçeli: Türkiye’nin bildiğini İran’dan öğrenecek değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin karanlık hedeflerin odağında olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın da çeşitli çevreler tarafından hedef alındığına dikkat çekerek, "Buldukları leşin etrafında kanat çırpan akbabalar gibi çevremize pusu kurarak sipere yatanlar, akıllarınca zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaklar." dedi. Bahçeli, “Çözüm üretmek için Meclis'te ele alınacak.” ifadeleri kullandı. MHP lideri diğer yandan "Asgari ücret artışı olur mu? sorusuna “Artışa ilişkin bir şey gelirse destekl

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