Depremzedeler kaybettikleri yakınlarını felaketin "Kara" simgesi Ebrar Sitesi önünde andılar!

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 02:11 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 02:32

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde 22 bloktan oluşan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yılında anma etkinliği düzenlendi. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler de afetin yıl dönümüne mezarlıkta girdi.

Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, "Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yerdeyiz, kurada evimiz de çıktı" dedi.

Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Hatice Tunçbilek ise, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz" diye konuştu.

12 yakınını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Fındık Aksu, "Yavrularımı burada kaybettim. Ben burada 9 gün boyunca bekledim, kuzularım parça parça çıktılar, biz de onlar gibi gömüldük. Şu anda buraya ilk defa geldim, arkamı dönüp bakamıyorum, yavrularımın evi boyanmış süslenmiş ama yavrularım yok." dedi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde deprem şehitlerinin bulunduğu Kapıçam Mezarlığı'na da gelen vatandaşlarda dua ederek göz yaşı döktü. Depremzedelerden Ahmet Tıraş; 15 yaşındaki kızı, yeğeni ve yengesini kaybettiğini, ağabeyinin de yaralı kurtulup engelli kaldığını söyledi.

KIZI VE YEĞENİNİ KAYBEDEN BABA GÖZYAŞI DÖKEREK KONUŞTU

Her fırsatta mezarlığa ziyaret geldiğini anlatan Ahmet Tıraş, "Bugün burada nöbetçiyiz. Her zaman geliyoruz ama bugün de özel bir gün, o anı yaşadığımız gün. Allah bir daha yaşatmasın, dualarımız eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden yeğeni Sevda Nur'un öğretmen olduğuna değinen Tıraş, "Ataması Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a çıkmıştı. O gün kar nedeniyle okullar tatil oldu, göreve başlamadan öyle gitti. Kızım da Hayrünisa ile yeğenimin annesi yengemle mezar komşusu. Bir sürü vefat eden eş dost var. Kendi ocağımıza ateş düştüğü için diğer dost, arkadaş ikinci planda kalır gibi oldu ama ocağımıza ateş düşünce öyle oluyor" diyerek gözyaşı döktü.

15 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıkayışlı da, deprem şehitliğinde kuzenini ve ilköğretim 8. sınıfa kadar birlikte okuduğu yakın arkadaşının kabrini ilk defa bularak ziyaret ettiğini söyledi.