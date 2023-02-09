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Deprem sonrası ölü sayısı kaça çıktı? Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? Başkan Erdoğan SON DURUMU açıkladı! | VİDEO

Deprem sonrası ölü sayısı kaça çıktı? Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? Başkan Erdoğan SON DURUMU açıkladı! | VİDEO
09.02.2023 17:05

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoritelerce "asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Peki; Deprem sonrası ölü sayısı kaça çıktı? Deprem bölgesinde ölü sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi yaralandı? Başkan Erdoğan, saat 16:50 itibarıyla SON DURUMU açıkladı. İşte detaylar...

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı illerde süreci koordine etti.

"BU DÖNEM BİRLİK VE BERABERLİK DÖNEMİDİR"
Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e hareket etti.

Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

9 Şubat itibariyla dakika dakika deprem sonrası yaşananlar;

16.57: Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

16.50: Can kaybı sayısı 16 bin 170'e yükseldi.

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