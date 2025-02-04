DEM Parti: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

Türkiye, 40 yıllık terör belasından tamamen kurtulmak için kararlı adımlar atıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “PKK’yı lağvet” çağrısına rağmen, DEM Parti’nin İmralı temaslarından net bir silah bırakma mesajı henüz gelmedi. Ancak Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta PKK'yı lağvedeceği konuşuluyor. Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" dedi.