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DEM Parti: İmralı tarihi bir çağrı yapacak
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DEM Parti: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 13:42

Türkiye, 40 yıllık terör belasından tamamen kurtulmak için kararlı adımlar atıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “PKK’yı lağvet” çağrısına rağmen, DEM Parti’nin İmralı temaslarından net bir silah bırakma mesajı henüz gelmedi. Ancak Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta PKK'yı lağvedeceği konuşuluyor. Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" dedi.

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