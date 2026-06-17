DEAŞ'ın sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 17:32 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 17:33

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) medya yapılanmasına yönelik sınır bölgesinde nefes kesen bir operasyona imza attı. Operasyonda, örgütün üst düzey isimlerinden olan Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı kıskıvrak yakalandı.

Hava Saldırısından Kaçıp Türkiye'ye Sızmaya Çalıştı

MİT'in titiz istihbarat çalışmaları, Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek DEAŞ kamplarında aktif görev aldığını ortaya çıkardı. Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulmayı başaran teröristin, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini burada sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Harekete geçen MİT, hain planı sınırda bozdu.

Yakalanan Sorumlunun Yerine Geçmişti

Yapılan incelemelerde Ahmet Kazancı'nın, daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın eski Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü saptandı. Kazancı'nın, Altun'un yakalanmasının ardından boşalan koltuğu devralarak örgütün yeni Türk medya sorumlusu olarak görev yaptığı belirlendi.

Silahlı Eğitimleri ve Propaganda Faaliyetlerini İtiraf Etti

Sınırda yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Kazancı, MİT'teki ilk sorgusunda suçlarını tek tek itiraf etti. Terörist Kazancı ifadesinde;

Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt üyesi aktarımını yöneten Özgür Altun ile olan yakın ilişkisini,

DEAŞ kamplarında aldığı silahlı ve dini eğitimleri ,

Örgüt adına yürüttüğü medya ve kara propaganda faaliyetlerinin detaylarını itiraf ederek önemli bilgiler verdi.

Türkiye Eylem Planları Çöktü

MİT'in nokta operasyonuyla hainlerin Türkiye'ye yönelik planları bir kez daha altüst edildi. Ahmet Kazancı'nın yakalanması ve verdiği bilgiler sayesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları akamete uğratıldı ve örgütün yeni unsur kazanma faaliyetleri tamamen deşifre edildi.