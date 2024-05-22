Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı!

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İtalya medyası operasyonla ilgili haberlerinde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.







İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.



Gözaltına alınanların 17'si Türk 2'si İtalyan olduğunu belirten Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.



İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar;

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ BARIŞ BOYUN YAKALANDI

🟥İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

KOM Başkanlığımız,

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve

İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣7️⃣'si Türk ve 2️⃣'si İtalyan olmak üzere toplam 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️





Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz.

Ülkemiz adli makamlarınca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3'ü cinayet olmak üzere; Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma vb. suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile aranan, elebaşılığını Barış BOYUN'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

❌İtalya Polisi ile KOM Başkanlığı, İnterpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi.

❌Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️





⚠️Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya' da gerçekleştirilen 2️⃣6️⃣ ayrı operasyonda 3️⃣1️⃣7️⃣şahıs yakalandı. Bunlardan;

📌1️⃣7️⃣5️⃣'i tutuklandı ve

📌1️⃣0️⃣0️⃣'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

KOM Başkanlığımızı, Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı ve İtalyan Güvenlik Makamlarını tebrik ediyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalayıp, nefeslerini kesmeye devam edeceğiz❗️ Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek❗️

Ayrıca FETÖvari kumpastan yaptığı itiraflarla ön plana çıkan firari Serdar Sertçelik'in İtalya'da saklandığı, Barış Boyun ve çetesi tarafından korunduğu iddia edildi.

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