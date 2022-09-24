Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye Şanghay'a üye olur mu?" sorusuna yanıt veren Kalın, "Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın referandum kararını tanımadıklarını dile getiren İbrahim Kalın, "Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün gündeminde ABD ile devam eden F-16 süreci de vardı... İbrahim Kalın, satış olmazsa alternatiflerin gündemde olduğunu bildirdi.