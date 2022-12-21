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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
21.12.2022 22:54

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti. Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Kardeşler de ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Ömür Akkor’a evlenmesi tavsiyesinde bulunan Erdoğan, Akkor’a düğününe katılma sözü de verdi. Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını istedi sonrasında 'Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz” dedi.

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