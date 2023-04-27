Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin 7 Mayıs Pazar günü ve 13 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarından yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın sıraları YSK'daki kura çekimi ile belirlendi. Buna göre; TRT'deki birinci programın ilk konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci konuşmasını Sinan Oğan, üçüncü konuşmasını Muharrem İnce ve son konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İkinci programda ise sırasıyla; Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşacak.

SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA KONUŞMALARI DA BELİRLENDİ

YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmaları da kurayla belirlendi. Buna göre sırasıyla; Yeniden Refah Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlük Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yenilik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti temsilcileri 10'ar dakikalık konuşma yapacak.

İkinci programda ise sırasıyla; Yenilik Partisi, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri konuşacak.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA 22 MAYIS'TA KURA ÇEKİLECEK

Ayrıca, televizyonda yayımlanacak propaganda konuşmalarında Türk bayrağı ve konuşmayı yapan siyasi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak. Türk bayrağı konuşmacıların arkasındaki fonda, ekranda net bir şekilde görünebilecek şekilde yer alacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise adaylar 24 Mayıs- 27 Mayıs arasında konuşacaklar. İkinci tura kalan adaylar için ise 22 Mayıs'ta konuşma sırası için YSK'da tekrar kura çekimi yapılacak.