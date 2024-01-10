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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 21:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 22:10

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'dan net mesaj: "Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul müjdeliyoruz"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık, bizim rakibimiz algı belediyeciliği, bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizlik." dedi. Öte yandan Yakında İstanbul'la ilgili projelerini açıklayacaklarının altını çizen Kurum, " İstanbul'da öncelikle kapsamlı bir belediyecilik reformu vadediyoruz, topyekün bir değişim vadediyoruz, güçlü bir vizyon vaat ediyoruz. Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul müjdeliyoruz. Yağmurda, çamurda, karda uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul müjdeliyoruz. " ifadelerini kullandı.

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