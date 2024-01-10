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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 16:06 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 16:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörle mücadelede MİT'in başarısına dikkat çekerek "PKK elebaşlarını inlerinden çıkamaz hale getirdik. MİT tamamen lider kadroyu yok etmek için uğraşıyor. Ayak takımıyla ne işimiz var. İnlerine girmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan MİT'in MOSSAD operasyonuna da değinen Erdoğan, "İsrail MİT'in MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın. Siz hala MİT'i tanıyamadınız. Durun bu daha ilk adım" dedi.

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