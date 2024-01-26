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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 22:39 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 22:48

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum projesini açıkladı! "İstanbul'un 2 yakasına 2 büyük tünel"

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum dün gerçekleştirdiği lansmanla projelerini anlattı. Kurum bugün katıldığı canlı yayında projelerine ilişkin soruları yanıtladı. Kurum, "İki yakaya iki büyük tünel yapacağız. Avrupa'ya 88 Anadolu yakasına ise 34 km tünel projemiz var. İlk 5 yılda 47,5 km. Dolmabahçe ile Kilyos arasını yapacağız. Büyükdere caddesindeki yükü azaltacağız. İkinci 5 yılda bunu Büyükçekmece'ye kadar uzatacağız. Kilyos'tan çıkar kardeşimiz 45 dakika kazanıyor. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. Kilyos Sarıyer'deki tüneli kapattılar. Hafriyat döktüler. Biz başlatmıştık. Anadolu yakasında ise Yenisahra Bostancı etabında 10.2 km'lik tünelimiz var. Hem trafiği rahatlatacağız hem de alternatif yol sunmuş olacağız" dedi.

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