Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, Ödemiş'te projelerini tanıttığı tarım lansmanı düzenledi. Lansmana Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Tanıtımda konuşan Dağ, "Bu buluşmada, tarım ve hayvancılık alanında çiftçilerimizin refahını artıracak ve yerel ekonomimize katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu alanda ortaya koyacağımız projeleri ise 'İzmir Makine Parkları', 'Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri', 'Büyükşehir Tarım ve Hayvancılık Tesisleri', 'İzmir'in Eşsiz Köyleri' ve 'İzmir'in Eşsiz Köylerine Kapsamlı Desteklerimiz' adı altında 5 ana başlıkta topladık" dedi.