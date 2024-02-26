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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 23:02 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 23:02

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan anket açıklaması

Cumhur İttifakı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul yarışında son anket durumunu açıklayan Kurum, "Aday olduktan sonra anket yaptım. 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği konular bu zaten. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer. Siz bu insanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için 'acaba ne yapsak' telaşı içindeler" dedi. Öte yandan Kurum mal varlığını da açıkladı. İşte detaylar...

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