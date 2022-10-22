CHP'nin troll ağı Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğnedi! Montaj video ile ATV'yi hedef aldıkları yalan haber ellerinde patladı

CHP yandaşı, algı operatörü sosyal medya hesapları, montaj video üzerinden ATV'yi hedef alarak Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı aleni bir şekilde çiğnedi. 25 Haziran 2022'de ATV'de yayınlanan bir bültende asgari ücretle ilgili % 40 zamdan bahseden sunucu Deniz Türe sehven maaşların 40 bin TL olacağını söyledi. Türe, bu hata sonrası saniye geçmeden sözlerini "6 bin TL’ye yaklaşacak" şeklinde revize etti. Bu olay üzerinden videoyu montajlayarak sosyal medyada yeniymiş gibi yayan troller ATV'yi hedef gösterdi. Yasaya göre göre yalan ve algı dolu haberler üzerinden yapılan siber zorbalığa 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Takvim.com.tr, Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı çiğneyen CHP'nin troll ağını tek tek deşifre etti.