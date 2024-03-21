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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Mart 2024, 18:03 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, 18:03

CHP'nin ortağı DEM'den 'Kandil' mitingi! Özgür Özel'in çiçek verdiği Tuncer Bakırhan'dan küstahlık: Öcalan’ın deklarasyonunun arkasındayız

CHP - DEM ittifakı tehlike sonuçlar doğurmaya başladı. DEM Partililer 'nevruz' maskeli PKK etkinliğine dönüşen kutlamalarda Diyarbakır'ı 'kürdistan' ilan edip İstanbul'a selam gönderdiler. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan İstanbul'da CHP ile kurdukları kent uzlaşısına göndermede bulunup açık açık "Öcalan’ın deklarasyonunun arkasındayız" dedi. CHP'nin çiçeklerle karşıladığı Bakırhan küstah bir üslupla devlete 'katliamcı' iftirası attı. DEM Parti'nin Diyarbakır adayları da Tuncer Bakırhan gibi İstanbul'a selam gönderdi.

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