CHP'nin ikiyüzlü siyaseti son sürat! Ekrem İmamoğlu da 'milliyetçi' kesildi: Ülkücü bir amcanın yeğeniyim

Terör örgütleri FETÖ-PKK'nın açık destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yedi. Yaşanan seçim hezimetinin ardından CHP ikiyüzlü bir tavır ile milliyetçi rolüne büründü. Bunun son örneği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İBB'yi adeta terör kampına çeviren, HDPKK'lı Pervin Buldan ile fidan diken Ekrem İmamoğlu, "Ülkücü bir amcanın yeğeniyim " diyerek milliyetçi vatandaşlara mesaj vermeye kalkıştı.