Haberler Güncel Videoları AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber'e önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber'e önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber'e önemli açıklamalar
23.05.2023 09:06 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:06

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:26
Yunan yazar Dimitri...
Güncel 01:46
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 01:22
CHP’li Altay’dan şoke eden...
Güncel 02:09
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye...
Güncel 19:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Güncel 36:36
Bakan Derya Yanık A Haber'de
Güncel 00:59
Sağlık Bakanı Fahrettin...
Güncel 00:31
Kadıköy’de polise mukavemet...
Güncel 00:49
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,...
Güncel 02:06
Başkan Erdoğan'ın gençlerle...
Güncel 01:04
Başkan Erdoğan Gaziantep'te...
Güncel 06:06
Yurt dışında oy patlaması!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kabaktepe, seçim gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki gösterek, "CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA