AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kabaktepe, seçim gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki gösterek, "CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber'e önemli açıklamalar
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