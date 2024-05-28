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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 00:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 00:32

CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu 'ihaneti' canlı yayında açıkladı! "Sırtımdan hançerlendim"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım’da gerçekleşen kurultay ve yerel seçimlerinde ardından ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu tarafından açık açık hançerlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım" dedi. Öte yandan 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendisini zorla aday yaptığını söyledi.

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