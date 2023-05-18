CHP'li Tuncay Özkan kendi tabanlarının 'oylar çalındı' iddialarını yalanladı! Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve AK Parti rakiplerine fark attı. Ortaya çıkan tablonun ardından CHP her seçimde olduğu gibi kirli algı ve manipülasyonlara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını örtmek isteyen bazı CHP'li isimler ve yandaş medya sosyal medyada 'oylar çalındı' yalanını dolaşıma soktu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nın başdanışmanı Tuncay Özkan katıldığı canlı yayında 'oylar çalındı' yalanını itiraf etti. Özkan, “CHP bugün sayın genel başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun dahi çalınmasına dahi müsaade etmez. Bunlar dışarda kaos olsun diye yapılan manipülasyonla” dedi.