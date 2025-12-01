İşte CHP'nin yeni parti meclisi... Özgür'ün listesi firesiz geçti!

CHP kurultayının son gününde PM ve YDK üyeleri belli oluyor. PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarılırken TAKVİM'in CHP koridorlarından aktardığı "Adı yolsuzluklarla anılanlar PM'yi vekillik ve dokunulmazlık için sıçrama tahtası olarak görüyor" kulisi doğrulandı. Özgür Özel'in listesinden anti Bay Kemalist isimler dikkat çekti. İmamoğlu'nun Özel'e verdiği listede yer alan Serkan Özcan ve Bahadır Erdem kafroya girdi. İBB iddianamesinde adı geçen Saraçhane Bülbülü Şaban Sevinç, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu. Mansur Yavaş cephesinden de PM'ye dönük bir hamle geldi.