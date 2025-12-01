PODCAST CANLI YAYIN
İşte CHP'nin yeni parti meclisi... Özgür'ün listesi firesiz geçti!

İşte CHP'nin yeni parti meclisi... Özgür'ün listesi firesiz geçti!

CHP kurultayının son gününde PM ve YDK üyeleri belli oluyor. PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarılırken TAKVİM'in CHP koridorlarından aktardığı "Adı yolsuzluklarla anılanlar PM'yi vekillik ve dokunulmazlık için sıçrama tahtası olarak görüyor" kulisi doğrulandı. Özgür Özel'in listesinden anti Bay Kemalist isimler dikkat çekti. İmamoğlu'nun Özel'e verdiği listede yer alan Serkan Özcan ve Bahadır Erdem kafroya girdi. İBB iddianamesinde adı geçen Saraçhane Bülbülü Şaban Sevinç, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu. Mansur Yavaş cephesinden de PM'ye dönük bir hamle geldi.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle