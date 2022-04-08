RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP’li Tuncay Özkan HDP’li Selahattin Demirtaş ile merhum Erbakan'ı aynı kefeye koydu

CHP’li Tuncay Özkan HDP’li Selahattin Demirtaş ile merhum Erbakan'ı aynı kefeye koydu
08.04.2022 21:28

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2023 virajına girilen kritik dönemde Selahattin Demirtaş üzerinden HDP'lilere selam çakan CHP, son günlerde merhum Başbakan Necmettin Erbakan üzerinden siyaset üretme çabasına girişti. CHP'li Tuncay Özkan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı aynı kefeye koyarak "Erbakan ile Demirtaş'ı kürsüye çıkartırım onları konuştururum. Toplumu, Türkiye'yi bütünüyle kucaklarım" dedi. Necmettin Erbakan'ın 6 benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın önemli bir paydaşı olacağını iddia eden Özkan'ın Erbakan ile ilgili bir anısını anlatırken ağlaması da dikkat çekti.

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