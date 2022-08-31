CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan tepki çeken paylaşım! Öldürülen teröriste üzüldü

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından provokasyon yaparak terör örgütü üyesi Hakan Arslan için paylaşımda bulunarak "Aah ahh" şeklinde feryat etmişti. Tanrıkulu'nun feryat ettiği teröristin 2016'da hendek olayları sırasında etkisiz hale getirildiği ve terör örgütü üyeleri tarafından gömüldüğü, Sur'da yapılan restorasyon çalışmaları sırasında da kemiklerinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre önce CHP ve Memleket Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.