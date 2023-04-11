RAMAZAN İMSAKİYE
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Azeri kızı Zeynel Günelova'nın annesini gören şaştı kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”

Azeri kızı Zeynel Günelova'nın annesini gören şaştı kaldı! “Annesi değil ablası sanki...”
11.04.2023 19:36 - Son Güncelleme: 11.04.2023 19:37

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90'ların ünlü çocuk şarkıcısı Günel Zeynalova, 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Sibel Can'dan Padişah şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses'i kendisine hayran bırakan Günel'in 'Didem Didem' şarkısı dillere pelesenk oldu. Çocuk yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı, son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık magazin gündemine geldi. Son haliyle bir kez daha adından söz ettiren Günel'i görenler tanımakta zorlanırken ünlü şarkıcının annesi Zöhre Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı. Sosyal medyada "Kızını sollamış", "Günel'i gölgede bırakmış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi...

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