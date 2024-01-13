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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 20:05 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 20:10

CHP'li Özgür Özel’in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar'dan 9 şehit verdiğimiz gece skandal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahramanımızın şehit olduğunu bildirdi. Tüm Türkiye derin yasa boğulurken, CHP ve terör partisi DEM'e tepki yağdı. Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP lideri Özgür Özel’in elini öpmekten gurur duyduğu Pervin Chakar şehitlerimizin olduğu gece skandal bir paylaşıma imza attı. Türkiye düşmanı, terörist sevici Pervin Chakar sosyal medya hesabından şehitlerimizin olduğu sırada “Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz” ifadelerini kullandı.

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