CHP'li Mansur Yavaş'tan HDP güzellemesi! "Selahattin Demirtaş'ı da aklamaya çalıştı"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyon tarafından da desteklendiği artık resmiyet kazanırken HDPKK'lı isimler miting alanlarında "Bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na" sloganıyla oy dilenmeye başladı. CHP'nin Kandil'e verdiği özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri HDPKK cephesinde mutluluk yaratırken Mansur Yavaş da HDP güzellemelerine başladı. Kendisini "milliyetçi" olarak tanımlayan Yavaş "HDP de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı aklamaya çalışırken "Demirtaş’ın bir açıklamasını gördüm, PKK silah bırakmalıdır diyor. Belki HDP bu şekilde meclise girip PKK’ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı.