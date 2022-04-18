RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığındaki belediye meclisinde skandal! CHP'li Ertan Işık AK Partili Hilal Ayık'ın üzerine yürüdü

CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığındaki belediye meclisinde skandal! CHP'li Ertan Işık AK Partili Hilal Ayık'ın üzerine yürüdü
18.04.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.04.2022 17:02

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CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis toplantısında bir skandala imza atıldı. CHP’li Meclis Üyesi Ertan Işık AK Partili Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın üzerine yürüdü. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir CHP zihniyetine dikkat çekerek “CHP'nin siyasete ve kadın siyasetçilere yaklaşımının özeti” ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları

Ankara Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Daha önce de saldırgan tavırlarından dolayı sicili kabarık bilinen CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın sözlerine sinirlenerek üzerine yürüdü. Olay Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin araya girmesiyle son buldu.

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık'a tepki yağıyor.

MURAT KÖSE: AHLAK YOKSUNU, KİFAYETSİZ MUHTERİSLER
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse yaşanan çirkin olaya "Mansur Yavaş ve kabilesinin seviyesine düşmeden, maskelerini düşüreceğiz. Ankara halkı bunların gerçek yüzünü tanıyacak. Ankara'lıların hakkını her zaman savunacağız. Ahlak yoksunu, kifayetsiz muhterislerden kimseye fayda gelmez." sözleriyle tepki gösterdi.

FATİH ŞAHİN: HADSİZ, ACİZ VE ZAVALLI
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Işık'ın Mansur Yavaş'ın baş tetikçilerinden biri olduğunu ifade ederek "Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Ayık'ın üzerine yürüyen bu şehir eşkıyası, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık. CHP'li Mansur Yavaş'ın avanelerinden, baş tetikçilerinden biri olan bu çirkin, çirkef şahıs gerçekler yüzüne vurulunca bir kadına saldıracak kadar hadsiz, aciz ve zavallı" dedi.

AYŞE KEŞİR: CHP'NİN SİYASETE VE KADIN SİYASETÇİLERE YAKLAŞIMININ ÖZETİ
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir CHP zihniyetine dikkat çekerek "İnanılmaz ama gerçek. Yer: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi. CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın üzerine yürüyor. CHP'nin siyasete ve kadın siyasetçilere yaklaşımının özeti..." ifadelerini kullandı.

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