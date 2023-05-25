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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDPKK iş birliğine tepki gösteren esnafa hakaret edip gözaltına aldırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDPKK iş birliğine tepki gösteren esnafa hakaret edip gözaltına aldırdı
25.05.2023 16:24 - Son Güncelleme: 25.05.2023 16:25

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28 Mayıs'ta yapılacak 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için İstanbul'da sokak, çarşı, pazar gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Perşembe pazarında bir esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnaf’ın “Ben 60 senedir esnafım. Anadolu çocuğuyum. PKK ile olanlar defolun, istemiyoruz sizi. PKK’yla olanları istemiyoruz” sözlerine skandal bir karşılık veren İmamoğlu, “Sen ahlaksız birisin, sen terbiyesiz birisin” dedi. Ettiği hakaretlerle de yetinmeyen İmamoğlu, söz konusu esnaftan şikayetçi olup gözaltına aldırdı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken İmamoğlu'na tepki yağdı.

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