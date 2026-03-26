CHP'li Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu! Özgür Çelik'e yanıt
Yazı Boyutu
CHP İstanbul Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, makam odasının kapılarını Takvim.com.tr'ye açtı. Kendisi hakkında "Gerçek CHP'li değil" diyen Özgür Çelik'e yanıt verdi. Tekin, CHP Genel Merkezi'nin "AK Parti yargısı tuzak kurdu" şeklindeki algısını ise belgelerle çürüttü. Öte yandan "CHP görünümlü FETÖ trolleri" tartışmaları sürerken Gürsel Tekin'den "Hüseyin Gün'ün çeteleri" bombası geldi. Tekin, Hindistan, Almanya ve Amerika'dan organize troll saldırıları olduğu beyan etti. Silivri'deki duruşmalar için "73 tane itirafçı var" diyen Tekin, fondaş medyaya da sert sözlerle yüklendi.