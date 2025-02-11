CHP’li fondaşların delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz

Siyaset gündemine bomba gibi düşen kurultay şaibesi tüm gündemin önüne geçti. Önce CHP'li Akif Hamzaçebi sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından savcılık 4-5 Kasım 2023 CHP Kurultayı hakkında soruşturma başlattı. CHP Genel Merkezi inkar ederken CHP yandaşları delege borsasını itiraf etmeye başladı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, "Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz." derken Halk TV canlı yayınına katılan Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz bunu CHP'lilerden duyduklarını itiraf etti.