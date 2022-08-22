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CHP'li Faik Öztrak'tan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklamalarına yanıt: Mansur Yavaş Belediye başkanımızdır

CHP'li Faik Öztrak'tan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklamalarına yanıt: Mansur Yavaş Belediye başkanımızdır
22.08.2022 22:17

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6 benzemezin bir araya geldiği toplantılarının sonuncusundan da sonuç çıkmadı. Adaylık krizi ayyuka çıkarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabaları bir kez daha diğer ortaklarının vetosuna takıldı. Parti içindeki desteğine karşın Kılıçdaroğlu, son olarak İYİ Parti tarafından da geri çevrildi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,adaylık konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söyledi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir. Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir" diyerek Yavaş'ın adaylığı konusundaki parti kararını açıkca belirtti.

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