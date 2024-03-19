CHP'li Burhanettin Bulut 'paradan kule'yi aklamak için Başkan Erdoğan'ı suçladı

Siyaseten çıkmaza giren CHP Genel Merkezi, paradan kule skandalında okları üzerinden atmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi. Balya balya karanlık paranın kaynağını ve yapılan usulsüzlükleri açıklamaya yüzü olmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut pişkince "Bir yer satın alacaksınız çuval çuval para ile gidiyorsunuz, yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal" dedi. Bulut'un partisi üzerindeki şaibeli parayı aklamak için Başkan Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya kalkışması "Namussuz siyasetin daniskası" yorumlarını da beraberinde getirdi.