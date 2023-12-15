PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 00:49 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 01:01

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İmamoğlu'nu yerden yere vurdu! "Part time belediye başkanı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in işbirliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan etti. Türlü türlü oyunların kıskacından yenilgiyle çıkan Kılıçdaroğlu’nu intikam ateşi sardı. Peş peşe ofisler açarak yeniden sahaya çıkma çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu bilinen CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu’na köşeye sıkıştırmaya başladı. Göreve geldiğinden beri İstanbul dışında olan İmamoğlu’na “Part time” başkan diyen İBB Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Kerimoğlu, "İstanbul'a tam zamanlı hizmet gerekiyor. 5 yılda deprem konusunda bir arpa boyu mesafe kat edilmedi." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Ümit Özdağ'dan "STARBUCKS" güzellemesi!
15.12.2023Cuma
CHP'li Mustafa Adıgüzel'den canlı yayında skandal sözler! "Sayın Abdullah Öcalan"
14.12.2023Perşembe
Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki! İsrail Cenin Kampında cami bastı
14.12.2023Perşembe
İstanbul ve Tunceli’de terör örgütü DHKP-C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklama
15.12.2023Cuma
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü!
14.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
▶️ FENERBAHÇE TRNAVA MAÇI CANLI İZLE 📺 ⚽️ Fener maçı EXXEN linki 📢 FB STR maçı NAKLEN ŞİFRESİZ YAYIN İZLE 🏆 00:33
▶️ FENERBAHÇE TRNAVA MAÇI CANLI İZLE 📺
15.12.2023Cuma
Elazığ’da otogar içerisinde silahlı kavga: 2 yolcu yaralı 01:53
Elazığ’da otogar içerisinde silahlı kavga
15.12.2023Cuma
Yer: Muş! Yaşlı kadına başıboş köpek sürüsü saldırdı: İşte o anlar 01:05
Muş’ta başıboş köpek dehşeti!
15.12.2023Cuma
📺 SAKLA BENİ 7. BÖLÜM İZLE: ▶️ Star Tv Canlı Yayını ile SAKLA BENİ YENİ BÖLÜMÜ Full İzle, Tek Parça ve Kesintisiz Son Bölüm 🎥 00:55
📺 SAKLA BENİ 7. BÖLÜM ▶️ Full İzle! 🎬
15.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA