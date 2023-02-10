Haberler Güncel Videoları CHP'li Ali Mahir Başarır yalanı köpürtmek için gitti gerçekleri gördü | VİDEO

CHP'li Ali Mahir Başarır yalanı köpürtmek için gitti gerçekleri gördü | VİDEO

CHP'li Ali Mahir Başarır yalanı köpürtmek için gitti gerçekleri gördü | VİDEO
10.02.2023 11:14 - Son Güncelleme: 10.02.2023 11:16

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:20
CHP'li Ali Mahir Başarır...
Güncel 04:40
Kahramanmaraş’ta hayat...
Güncel 04:03
Gaziantep Gölgeler...
Güncel 01:26
Takvim.com.tr ekibi Sahra...
Güncel 00:39
İŞTE DEPREMİN EN ÇARPICI...
Güncel 03:22
Kahramanmaraş'ta bir mucize...
Güncel 00:21
Trabzonspor, resmi twitter...
Güncel 17:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Güncel 00:11
Deprem bölgesinde hırsızlık...
Güncel 02:43
Asrın felaketinde 91.saatte...
Güncel 04:10
Başkan Erdoğan Kilis'te tedavi...
Güncel 00:51
Hatay'da umutların tükendiği o...

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medya provokatörleri yalan bilgileri yayarak vatandaşları tahrik ediyor! Depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra sosyal medyada 'Mersin'deki KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları' yalanı ortaya atıldı. Bu yalanın peşine takılıp iddia edilen yurda giden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gerçeği gözleriyle gördü!

Güncel Videoları
SON DAKİKA