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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 16:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 16:50

CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi:

CHP içinde yaşan koltuk savaşlarını Takvim.com.tr olarak "CHP'de foto kriz" başlığıyla duyurmuştuk. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin sosyal medya paylaşımlarında kullandıkları fotoğraflar parti içindeki derin krizi gözler önüne sererken iki isim bugün tekrar bir araya geldi. Basın toplantısında yaşananlar CHP'de yaşanan koltuk savaşlarını doğruladı. Herkes basın toplantısının bitmesini beklerken yaşananlar "foto krizde yeni perde" değerlendirmelerine neden oldu.

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