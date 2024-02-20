CHP'de şimdi de Sarıyer krizi tırmandı. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi aday belirleme sürecinde tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını aday olarak yazdırdı. Aday listesine yazılmayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bugün partisinden istifa etti. Bağımsız aday olacağı öğrenilen Şükrü Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı konuşmayı anlattı. Genç, Özel'in İmamoğlu'nu aşamadığını ima ederek kendisine "Sizinle hep varız partide size önemli görevler verelim. Ekrem başkan da sizi çok seviyor ama biz bunu aşamadık." dediğini söyledi. İşte detaylar...