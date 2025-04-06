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CHP’de olağanüstü kurultay!
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CHP'de "olağanüstü" kurultay!

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 08:44

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. İlk etapta blok liste dayatmasında bulunun Özgür Özel ve ekibinin yükselen tepkiler sonrası çarşaf ya da anahtar liste sunacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu "kurultayların iptal edileceğinin" hesabını yaparak aday olmazken Kılıçdaroğlu'na yakın isimler PM'ye operasyon başlattı. Oğuz Kaan Salıcı "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkardı. İmamoğlu cephesi de PM listesine hakim olma planları yapıyor. Öte yandan Ümit Uysal ve Berhan Şimşek adaylıklarını ilan edip Özel'e rakip oldu. CHP'nin olağanüstü kurultayından dakika dakika tüm detaylar Takvim.com.tr'de.

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