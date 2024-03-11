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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Mart 2024, 12:42 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 12:42

CHP'de İzmir kaosu! Tunç Soyer'in İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelmesine Özgür Özel'den 'otur oturduğun yerde' mesajı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın çıkışının ardından İstanbul'da DEM desteğini kaybetme korkusu yaşayan Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine İstanbul'a gelen Tunç Soyer, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Soyer'in kendisi için hiç çalışmadığını söyleyen CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay "Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" sözleriyle hem Soyer'e hem Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstermişti. Henüz kriz çözülmemişken bir çıkış da Özgür Özel’den geldi. Özel, doğru olanın Tunç Soyer’in İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’ndan önce İzmir kampanyasına destek vermesi olduğunu söyledi.

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