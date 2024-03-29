Kurultay sonrası neredeyse hiç konuşmayan ancak yaptığı hamlelerle 1 Nisan’ı beklediği alenen anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Nuray Başaran’dan yeni bir iddia daha geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği diyaloğu aktaran Başaran, "Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar. Hem beni başarısız buluyorlar, hem destek istiyorlar. Beni hala hançerlemeye devam ediyorlar diyor. 1 Nisan’dan itibaren konuşmaya başlayabilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan gündeme bomba gibi düşen para kulelerinin daha fazlasının olduğunu söyleyen Başaran, gerek kurultay sürecinde gerekse belediye başkanlarının adaylaşma sürecinde CHP’de dönen para trafiği hakkında elinde görüntü ve belgelerin olduğunu belirterek "1 Nisan'dan sonra paylaşacağım" dedi.