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CHP’de adaylık savaşı kızışıyor! Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na raporlu gaz dolumu: ‘’Önünüzde duramazlar’’

CHP’de adaylık savaşı kızışıyor! Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na raporlu gaz dolumu: ‘’Önünüzde duramazlar’’
19.12.2022 00:34 - Son Güncelleme: 19.12.2022 00:44

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Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle Saraçhane'de gerçekleştirilen mağduriyet temelli adaylık tiyatrosunun etkileri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '16 milyona hizmet et' diyerek set çektiği İmamoğlu'na Akşener, "Çak! Yeni başlıyoruz, 85 milyon arkanda" ifadeleriyle arka çıktı. Bu durumdan rahatsız olan CHP Genel Merkezi harekete geçerek, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu vurguladı. Öte yandan Saraçhane tiyatrosu sonrası danışmanları Kılıçdaroğlu'na deyim yerindeyse gaz dolumu yaparak "2 gündür yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" dedi.

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