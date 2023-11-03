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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023, 22:51 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023, 23:35

CHP yandaşı Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek

CHP'de kurultaya giderayak kan gövdeyi götürürken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, "Değişimcilerin hazırladığı tabloya göre İstanbul'a sıfır oy vermiş olmalarına rağmen değişimcilerin listesinde Kemal Kılıçdaroğlu, 750'nin üzerinde oy alıyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da 70 oyun çıkacağı kesinleşti. Değişimcilerin elinde 450 imza var. Almaya çalıştıkları oyun sayısı 600. Bu da seçimi kazanamayacaklarını gösteriyor. Artık değişimcilerde 600'ün üzerinde oy alamayacaklarını kabul ettiler." dedi.

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