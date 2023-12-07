CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan müstakil intikam! "Kayıp 132 milyon TL Lyon'da"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyonla birlikte hezimet yaşayan İYİ Parti, 31 Mart 2024 seçimlerine müstakil gireceğini açıklayınca CHP yandaşı isimler tıpkı 3-6 Mart'taki gibi lince ve çok konuşulacak iddialara başvurdu. İYİ Parti GİK kararının hemen Meral Akşener'i ihanetle suçlayan CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ İYİ Parti'yi bu kez Ümit Dikbayır üzerinden vurdu. Ümit Dikbayır'ın "Ben görevi teslim ettiğimde kasada 132 milyon TL vardı" sözlerine ithafen konuşan Yanardağ, "Önemli bir İYİ Parti kurucusu, önemli bir bürokrat ve bankacı diyor ki; 'İYİ Parti’ye kayıt dışı alınan paralar, Lyon’da bir bankada bulunuyor.' Lyon nerenin şehri? Fransa. Lyon’da bir banka hesabında” dedi.