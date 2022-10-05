CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu’nu gülerek eleştirdi: Kardeşim yazmışsınız zaten

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla yaptığı 'riyakarlık' Başkan Erdoğan tarafından Meclis'te deşifre edildi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı attığı adımları sıralayarak, 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi. Erdoğan'ın çıkışı sonrası CHP geri adım atarken yandaşları bile Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na gülerek tepki gösteren Mengü, "Eleştirince 'eleştirdi' oluyor ama canım kardeşim siz verdiğiniz teklifte zaten 'anayasayla güvence altında' yazmışsınız." diyerek CHP'nin durumunu özetledi. Öte yandan CHP tarafından fonlanan Halk TV ve Tele 1'de de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı dalga konusu olmuştu...