CHP yandaşı Ersan Şen, Başkan Erdoğan karşısında girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu!

Muhalif çıkışlarıyla tanınan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. "İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de" diyen Şen, "TBMM'de 400 vekil kaybettiler ya! Sağ muhafazakar kesim halkın oyuna ihtiyaç duymadan anayasa değiştirebilir" diye konuştu. Sözlerinin devamında muhalefetin seçim yenilgisini kabul etmemesini de tiye alan Şen, "Kılıçdaroğlu kendisini seçim kazandı zannediyor, o kadar dünyanın dışında." dedi.