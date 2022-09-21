CHP yandaşı Enver Aysever’den hadsiz açıklamalar! Osmanlı torunu değilim deyip asılsız Ermeni iddialarını savundu

CHP ve yandaşı medyanın Osmanlı Devleti düşmanlığı bitmek bilmiyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik nefret söylemlerinin ardından CHP medyasında da Osmanlı düşmanlığı peyda olmuş, seviyesiz ifadeler kullanımıştı. Ederi aldığı fonla doğru orantılı olan, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Mangır Merdan Yandardağ'ın ardından CHP yandaşı Enver Aysever de Osmanlı'yı hedef aldı. Seviyesizlikte boyut atlayan Aysever, Osmanlı torunu olmadığını söyleyerek asılsız Ermeni iddialarını savundu. Mangır Enver, "1915'teki Ermenilere yapılan o olağanüstü ağır zulüm... Bunu da kabul etmeliyiz" dedi.